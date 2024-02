Thuram-Lukaku 2-0 e a casa! Ma da Roma-Inter emerge pure altro

Thuram ha ancora una volta battuto Lukaku nella sfida fra Inter e Roma, non solo a livello di gol ma anche di risultati. E dalla partita di sabato si notano anche delle indicazioni molto confortanti.

LA SFIDA NELLA SFIDA – Un gol all’andata valso la vittoria, un gol (e un autogol procurato) al ritorno valsi il ribaltamento del punteggio. Marcus Thuram anche in Roma-Inter ha colpito e affondato via il “vecchio”, ossia Romelu Lukaku. Quella dell’Olimpico era, come al Meazza lo scorso 29 ottobre, una sfida dove giocavano il numero 9 di oggi e il traditore di ieri (anche se nella scorsa stagione aveva il 90, ma cambia poco). E l’ha stravinta Thuram. Gol, giocate su un terreno complicato, inserimenti, tagli, avversari mandati in tilt come Angelino sull’autorete: ha fatto di tutto. Mentre Lukaku è apparso un paracarro, pachidermico nei suoi movimenti e ancora una volta tragicomico coi due errori in un minuto che potevano valere il 3-3. Il primo clamoroso, solo davanti a Yann Sommer, su cui proprio Thuram ha ironizzato. Dimostrando che lo spogliatoio gli ha spiegato cos’è successo (e non ha dimenticato).

STORIA CONFERMATA – Roma-Inter ribadisce un dato: Thuram sa essere decisivo nelle partite che contano, dove Lukaku diventa piccolo piccolo. Il francese in stagione conta nei big match, in ordine: eurogol nel derby, gol all’andata con la Roma, assist all’andata con la Juventus, gol a Napoli, gol alla Lazio (sia in Serie A sia in Supercoppa Italiana), autogol procurato al ritorno con la Juventus, gol e autogol procurato sabato. Praticamente una sentenza. Lukaku, invece, alle prime nove in classifica ha segnato solo una rete: alla Fiorentina, dove si è pure fatto espellere. I numeri in carriera dell’ex numero 90 indicano come quando la sfida salga di valore lui sparisca. Diventi un ectoplasma. O peggio ancora sia dannoso, come nelle finali di Europa League e Champions League perse all’Inter. Voleva prendersi una rivincita personale (su cosa/chi? Aveva annunciato di volerlo spiegare, poi è sparito pure qui), ha fatto nuovamente una figuraccia.

IN PIÙ – La partita di sabato non si può però ridurre solo nel duello Thuram-Lukaku. Anche perché è finita 2-4. Necessita di un’analisi ulteriore, che riguarda i primi venti minuti della ripresa. Dove l’Inter ha preso e spazzato via dal campo la Roma, con più forza della pioggia che cadeva sull’Olimpico. Non era affatto facile, trattandosi della prima volta in tutto il campionato che la squadra dello squalificato Simone Inzaghi andava all’intervallo in svantaggio. Con una complicazione oltretutto dovuta al fatto che la Roma stava pure giocando bene. Ma i giallorossi poco hanno potuto fare quando l’Inter ha messo in campo le due caratteristiche fondamentali: rabbia e fame. Un mix devastante che di questo passo porterà lontano. E di cui Thuram è uno dei volti copertina, mentre Lukaku quando c’è da imporsi in genere sparisce.