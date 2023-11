L’Inter apre la grande corsa: ora il nemico è il ‘mostro del corto muso’

La serie di grandi trasferte per l’Inter è cominciata al meglio, battendo l’Atalanta sabato a Bergamo nello scontro diretto. Ma ora l’indicazione che dà il campionato è piuttosto netta, con l’ostacolo che si staglia all’orizzonte.

FUORI UNA? – In attesa di chiudere stasera l’undicesima giornata di Serie A, la classifica comincia a delinearsi. Inter e Juventus hanno vinto e fatto il vuoto, mettendo rispettivamente sei e quattro punti sulla prima inseguitrice. Ossia il Milan, che ha mostrato ancora una volta tutti i suoi limiti strutturali e di tenuta perdendo contro l’Udinese fino a sabato con zero vittorie in campionato. E già il solo fatto che la squadra di Stefano Pioli sia terza è un miracolo per quanto poco abbia mostrato in campo. Non si è ancora arrivati a un terzo di stagione, ma la sensazione è che possa delinearsi un duello fra Inter e Juventus per vincere il titolo. Col primo derby d’Italia, domenica 26, già spartiacque.

RISULTATI DIVERSI – C’è da dire che le due in testa alla classifica sono arrivate lì in maniera piuttosto diversa. Una squadra ha spesso dominato le partite, con tre goleade e il capocannoniere del campionato. Un’altra gioca un calcio bruttissimo, ai limiti dell’imbarazzo, ma la sfanga quasi sempre con degli 1-0 inguardabili che però valgono lo stesso tre punti. E non c’è bisogno di dire quale sia l’Inter e quale sia la Juventus. Simone Inzaghi e i suoi devono guardarsi dal grande nemico del “corto muso”, la capacità di Massimiliano Allegri di prendersi il massimo col minimo. Un qualcosa che, dopo quattro vittorie per 1-0 nelle ultime sei (più una per 2-0 molto simile e uno 0-0), va tenuta in grande considerazione perché purtroppo è probabile che la Juventus continui così. Ma l’Inter ha un’arma a sua disposizione per battere il cortomusismo: neutralizzarlo alla fonte.

OBIETTIVO IMMEDIATO – Vero, prima c’è la Champions League mercoledì. Un’altra trasferta non facile, quella di Salisburgo dove una vittoria darebbe l’aritmetico accesso agli ottavi con due giornate d’anticipo. Ma è già cominciata la grande corsa al derby d’Italia dell’Allianz Stadium, con l’avvicinamento lunghissimo avendo la sosta per le nazionali. L’Inter, allo stop del campionato, deve arrivarci con un primo traguardo: due vittorie. Vincere a Salisburgo chiuderebbe il conto europeo con largo anticipo, battere il Frosinone domenica darebbe la certezza di presentarsi a Torino primi in classifica in solitaria. Obbligando così la Juventus, a prescindere da quanto farà col Cagliari sabato, a non potersela giocare per lo 0-0 e sperare nella solita botta di fortuna. Anzi: l’Inter avrebbe il vantaggio di poter sfruttare la necessità bianconera di cambiare schema. Ma per farlo deve prima fare il suo nelle due partite precedenti, perché altrimenti presterebbe il fianco all’unica tattica di Allegri.