Salisburgo-Inter (Primavera), UEFA Youth League: ecco l’arbitro

Mercoledì alle ore 14.30 anche l’Inter Primavera scenderà in campo. In Austria ci sarà la quarta partita del gruppo D di UEFA Youth League contro il Salisburgo. I nerazzurri vengono da una sconfitta in Europa, devono assolutamente vincere per rimanere in corsa per la qualificazione. L’arbitro del match di seguito.

ARBITRO SALISBURGO-INTER PRIMAVERA (mercoledì 8 ottobre ore 14.30)

Arbitro: Miloš Milanović (Serbia)

Assistenti arbitrali: Boško Božović (Serbia), Uroš Radovanović (Serbia)

Quarto ufficiale: Florian Jäger (Austria)