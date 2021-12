Liverpool, tre casi di Covid-19 in squadra per i futuri avversari dell’Inter

Prosegue l’ondata di casi di Covid-19 nel campionato inglese. Anche il Liverpool – futuro avversario dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League – hanno registrato tre casi nelle ultime ore.

TRE CASI – Brutte notizie in casa Liverpool, con tre casi registrati di Covid-19 a poche ore dalla sfida contro il Newcastle. A riportarlo è un comunicato della società, che notifica le positività di Fabinho, Curtis Jones e Virgil van Dijk. I tre giocatori sono già in isolamento, mentre non sono stati individuati altri casi nella squadra.