Lukaku, niente pace: dopo l’infortunio arriva il Covid-19

Niente pace per Romelu Lukaku, che dopo essere rientrato di recente da un lungo infortunio ora è stato anche colpito dal Covid-19, come confermato dal tecnico dei blues Thomas Tuchel.

SENZA PACE – Continua il periodo sfortunato di Romelu Lukaku, da poco rientrato dopo un lungo infortunio. Il belga ex Inter, infatti, è stato trovato positivo al Covid-19. Non è l’unico del Chelsea, che questa sera affronterà in ogni caso l’Everton. Oltre a Lukaku, infatti, anche Timo Werner, Callum Hudson-Odoi e Ben Chillwell sono risultati positivi al tampone.