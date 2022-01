Coronavirus in Italia, bollettino 6 gennaio: i dati aggiornati sul COVID-19

Coronavirus in Italia, ecco la situazione aggiornata a giovedì 6 gennaio 2022. I dati relativi alla diffusione del COVID-19 in Italia sono aggiornati tutti i giorni nel pomeriggio attraverso il bollettino emanato ufficialmente dal Governo. Nell’aggiornamento è prevista anche la situazione riguardante la vaccinazione. Di seguito il bollettino COVID-19 odierno

DATI 6 GENNAIO – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 1.593.579. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 198 persone, per un totale di 138.474 deceduti. Sono invece 5.243.412 i dimessi/guariti, con un incremento di 46.770 rispetto a ieri. I ricoverati sono 15.294 (+502 rispetto a ieri), di questi 1.467 sono in terapia intensiva (+39 rispetto a ieri). Il totale dei casi di COVID-19 è pari a 6.975.465, di cui 219.441 registrati nelle ultime 24 ore (su 145.453.492 tamponi effettuati, inclusi quelli rapidi).