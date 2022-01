Lega Serie A, fissato incontro con Governo e Regioni: si lavora a un’intesa

La Serie A è ricominciata nel caos più totale dopo la sosta natalizia e le tante positività al Covid-19 rilevate praticamente in tutte le squadre. Sono già quattro le sfide non giocate, tra le quali Bologna-Inter. Il ministro degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, annuncia che mercoledì ci sarà un incontro tra il Governo, le Regioni e la Lega Serie A

INTESA – La Serie A è nel caos totale dopo la sosta natalizia e i tanti tamponi positivi al Covid-19. Le ASL hanno bloccato diversi club e sono già quattro le sfide non giocate, vale a dire Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina Udinese. Dopo il messaggio del sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali (vedi articolo), il ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini fa sapere che mercoledì prossimo andrà in scena una riunione della Conferenza Stato-Regioni per trovare l’intesa con la Lega Serie A, alla quale parteciperanno anche il ministro della Salute Roberto Speranza e appunto il sottosegretario Vezzali. Il ministro Gelmini fa dunque sapere che il governo sta lavorando a un’intesa tra le Regioni e la Lega di Serie A per «stabilire una regolamentazione uniforme e con criteri precisi e garantire la regolarità del campionato e la sicurezza di giocatori e appassionati».