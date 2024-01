Zielinski, tempo scaduto Napoli! Giocatore convinto dall’Inter – SM

Già ultimato il mercato di gennaio, da definire solo con qualche cessione, l’Inter lavora anche in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza nerazzurra ha definito l’accordo anche con Piotr Zielinski, in scadenza di contratto col Napoli.

TUTTO FATTO – Zielinski rappresenta l’ennesimo grande colpo dell’Inter a zero, ma in vista della prossima stagione. Il polacco ha sperato fino all’ultimo nel rilancio del Napoli per un possibile rinnovo di contratto, ma questo non c’è stato. Il tempo per l’ultima speranza partenopea è praticamente finito e l’Inter ha infatti convinto il giocatore a vestire la maglia nerazzurra per la prossima stagione, accettando l’offerta di un contratto triennale a 4,5 milioni di euro netti più bonus con opzione per una quarta stagione.

Fonte: Sportmediaset