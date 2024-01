Taremi all’Inter con un vantaggio! I dettagli dell’operazione – SM

Taremi sarà un giocatore dell’Inter, tutto è ormai definito con la dirigenza nerazzurra che si è mossa in anticipo sul giocatore che, come riportato da Sportmediaset, ha accettato l’offerta per la prossima stagione.

ALTRI DETTAGLI – Non solo Piotr Zielinski, l’Inter ha praticamente definito l’accordo anche con Mehdi Taremi per la prossima stagione. L’attaccante attualmente impegnato con l’Iran nella Coppa d’Asia è in scadenza di contratto con il Porto e luglio si trasferirà in nerazzurro. La dirigenza nerazzurra nei giorni scorsi ha infatti definito l’accordo di massima con i suoi procuratori. Il giocatore firmerà un contratto triennale (due anni + opzione per il terzo), a circa 3 milioni di ingaggio. Inoltre, il vantaggio è che proprio da questa estate il giocatore prenderà il passaporto comunitario, anche se in ogni caso prenderà il posto dell’uscente Alexis Sanchez.

Fonte: Sportmediaset