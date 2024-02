Zielinski, è già aria di derby: rilancio in Milan-Napoli – CdS

Piotr Zielinski da luglio sarà un giocatore dell’Inter, dopo l’accordo trovato per il passaggio in nerazzurro a parametro zero. Dopo alcune assenze, il centrocampista polacco sarà rilanciato questa sera da Mazzarri in occasione di Milan-Napoli, come riporta il Corriere dello Sport.

RILANCIO – Aria di derby per Piotr Zielinski in Milan-Napoli di questa sera. Il centrocampista polacco, al rientro da alcuni problemi fisici, tornerà titolare a centrocampo proprio a San Siro. Quello stadio, come sottolinea il collega Fabio Mandarini, dove sarà protagonista a partire dalla prossima stagione con indosso la maglia dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport, Fabio Mandarini