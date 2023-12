Zielinski, il Napoli offre poco. L’Inter alza la posta: sfida anche sul mercato – TS

Domani Napoli-Inter per la 14ª di campionato, ma TuttoSport preannuncia una sfida fra le due squadra anche sul mercato. Al centro c’è Piotr Zielinski, che i nerazzurri non vogliono lasciarsi scappare.

DIVERGENZE – Napoli-Inter di domani sera promette un bello spettacolo sul campo, ma permette anche di guardare più lontano, con un occhio al calciomercato. Al centro della sfida c’è Piotr Zielinski, sul quale i nerazzurri da tempo hanno messo gli occhi addosso. La situazione del centrocampista è un po’ complicata. Reduce da un’estate tormentata, con tante offerte, anche particolarmente alte, dall’Arabia Saudita, il polacco ha, poi, scelto di restare in azzurro. È difficile, però, che Zielinski resti a Napoli ancora per un altro anno. Il suo contratto, infatti, scade nel giugno del 2024 e le condizioni per un rinnovo sembrano non esserci. La squadra di Walter Mazzarri avrebbe bisogno di un elemento come lui ma un accordo fra l’entourage di Zielinksi e la dirigenza di Aurelio De Laurentis sembra ormai lontano.

Zielinski verso il “no” al Napoli. Inter in agguato

OFFERTE – Il Napoli offre un contratto triennale a tre milioni di euro a stagione al centrocampista. Quest’ultimo, che attualmente ne percepisce quattro, non sembra essere intenzionato ad accettare una cifra più bassa. L’ultima spiaggia per il Napoli, che spera in un ripensamento, sarà a fine anno, quando le parti si rincontreranno per discutere. L’Inter rimane, ovviamente, alla finestra, sperando che il Napoli non decida alla fine di rilanciare. La richiesta di Simone Inzaghi, infatti, è un nuovo centrocampista di spessore, da aggiungere ai suoi top cinque a centrocampo, che, se non dovesse essere il polacco potrebbe essere Andrea Colpani. La dirigenza dell’Inter ha già le cifre pronte da mettere sul piatto per fare gola a Zielinski. Secondo quanto scrive TuttoSport nelle pagine dell’edizione odierna, l’offerta nerazzurra consisterebbe in un quadriennale a 4/4,5 milioni di euro con l’aggiunta di bonus. Un prezzo da pagare che vale i numeri del polacco, analizzati dall’Inter e completamente in linea col progetto nerazzurro.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini