Zaniolo, primo contatto con la Juventus. E l’Inter alla finestra fa i conti

L’Inter è stata una delle squadre più attive di tutte in questo mese di giugno sul calciomercato. Ora ci sono un po’ di operazioni in uscita e un occhio finisce anche su un ex, Nicolò Zaniolo.

PERCENTUALE – Cosa c’entra Nicolò Zaniolo con l’Inter? Beh, c’entra eccome. L’attaccante infatti, quando venne ceduto dall’Inter alla Roma nell’operazione Nainggolan, può ancora far guadagnare qualcosa ai nerazzurri. Oggi infatti si è tenuto un primo vero incontro tra l’entourage di Zaniolo e la Juventus con i bianconeri che vorrebbero portarlo a Torino alla corte di Massimiliano Allegri. La valutazione oscilla tra i 50 milioni e i 60 milioni di euro e l’Inter è interessata perché, in caso di vendita, incasserebbe il 15% dell’importo. Ipotizzando dunque che Zaniolo venga venduto a 50 milioni, l’Inter incasserebbe 9 milioni di euro. Insomma, un bel gruzzoletto utile per sistemare i bilanci.