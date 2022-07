UFFICIALE − Dall’orbita Inter al West Ham: Scamacca è degli Hammers

Scamacca è un nuovo giocatore del West Ham. L’Inter lo aveva cercato con grande insistenza durante la primissima metà del 2022. Oggi è una nuova punta degli Hammers

COMUNICATO − “Il West Ham United è lieto di annunciare l’ingaggio del centravanti della nazionale italiana Gianluca Scamacca. Il 23enne si unisce agli Hammers con un contratto quinquennale, con opzione di proroga per un altro anno, per una quota non rivelata dal club di Serie A del Sassuolo”.

Fonte: Whufc.com