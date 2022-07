Pedullà: «Skriniar, pensavo ad un’accelerata sul rinnovo! Spero rimanga»

Skriniar-PSG affare tutt’altro che tramontato. Nelle prossime ore, ci sarà un incontro tra Inter e PSG per il giocatore. Alfredo Pedullà commenta la situazione

DIFFICOLTÀ − Pedullà commenta la situazione Skriniar (vedi articolo) in collegamento a Sportitalia mercato: «Per il bene dell’Inter spero che salti l’affare Skriniar-PSG perché siamo al 27 di luglio e non c’è più tempo per trovare un sostituto all’altezza dello slovacco. Io pensavo che dopo il mancato arrivo di Bremer ci sarebbe stata un’accelerata sul rinnovo. Non è arrivata. Inoltre, il giocatore ha un accordo col PSG pari a sette milioni e mezzo. L’Inter con Skriniar è una cosa, senza lui è un altro paio di maniche».