Udogie, niente Inter: l’esterno dell’Udinese a un passo dalla Premier League – Sky

Destiny Udogie è uno dei giovani che si sono messi maggiormente in mostra nella scorsa stagione della Serie A. Tanto da attirare su di sé anche l’interesse dell’Inter. Un’ipotesi però destinata a sfumare: il giocatore – secondo Sky Sport – è infatti a un passo dalla Premier League.

TRATTATIVA IN CHIUSURA – Niente Inter per Destiny Udogie. Il giocatore era nel mirino dei nerazzurri per rinforzare la fascia sinistra, ma non sarà nerazzurro il suo futuro. Infatti il Tottenham di Antonio Conte è a un passo dal chiudere quella che, di fatto, si è trattata di una trattativa lampo. Secondo quanto riporta Sky Sport, sono 25 i milioni di euro (bonus compresi) che l’Udinese incasserà. La volontà degli Spurs, inoltre, è quella di lasciare il giocatore in prestito in bianconero per una stagione.