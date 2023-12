Tiago Djalò, tra lui e l’Inter si inserisce la Juventus! E anche un top club

Tiago Djalò è il primo nome nella lista per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Il portoghese sta ancora recuperando dall’infortunio, ma secondo quanto riportato da Marco Barzaghi di Sportmediaset, tra lui e l’Inter si è inserita anche la Juventus che vorrebbe il giocatore a giugno. Oltre loro, anche un altro top club.

CONCORRENZA – L’Inter lavora sul mercato anche in vista della prossima stagione. Da oltre un anno, infatti, la dirigenza nerazzurra è sulle tracce di Tiago Djalò, difensore portoghese del Lille (con un passato al Milan). A causa di un grave infortunio, però, l’Inter fin qui non ha mai affondato il colpo, mantenendo sempre i rapporti con il suo entourage per l’acquisto a giugno, quando si libererà a zero. Secondo il collega di Sportmediaset, però, nelle ultime settimane si sono inserite anche Juventus e Atletico Madrid, “minacciando” di far saltare l’affare con l’Inter. Il ragazzo non ha ancora recuperato dalla rottura del crociato, ma l’Inter resta sempre vigile, nonostante la concorrenza.

Fonte: Marco Barzaghi [YouTube]