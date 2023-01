Tiago Djalò, Inter fa sul serio: via alla trattativa con Lille! Lui sostituto di Skriniar

L’Inter ha già avviato una trattativa per Tiago Djalò, potenzialmente il sostituto del partente Milan Skriniar. Sportmediaset fa il punto della situazione riguardo il mercato in entrata e in uscita dal club nerazzurro.

TRATTATIVA AVVIATA – Tiago Djalò è l’indiziato numero uno per sostituire Milan Skriniar che, secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, non è stata confermata la presunta offerta di 10 milioni subito da parte del PSG per averlo a gennaio. Rimarrà quindi in nerazzurro fino al termine della stagione. Tornando al difensore portoghese del Lille, l’Inter ha già avviato una trattativa con il giocatore in scadenza nel 2024 quindi il costo sarà contenuto: circa 10-15 milioni. Stesso prezzo di Becao dell’Udinese, che resta il piano B del club. Poche chance, invece, per Giorgio Scalvini: l’Atalanta lo valuta 40 milioni.