Thuram, spunta anche il Chelsea? È un piano B nella corsa per Mudryk

Marcus Thuram, attaccante accostato all’Inter, è una dei due piani B in casa Chelsea nel caso di mancato arrivo di Mykhaylo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk.

INDISCREZIONE – Secondo quanto si legge sull’Express, il Chelsea ha due alternative in caso di mancato arrivo di Mykhaylo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk, su cui c’è anche l’Arsenal. Si tratta di Dani Olmo e Marcus Thuram, accostato anche all’Inter e, come ricorda lo stesso portale britannico, al Manchester United. Si tratta di una mossa precauzionale nel caso in cui il giocatore ucraino decidesse di unirsi ai Gunners. Una nuova possibile concorrente dunque per il Club nerazzurro nella corsa all’attaccante francese del Borussia Monchengladbach.

Fonte: express.co.uk