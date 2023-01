Spalletti: «Sconfitta con Inter ci sta, ma girano le scatole! Non vogliamo accontentarci»

Luciano Spalletti dopo la sconfitta con l’Inter a San Siro, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria è tornato a parlare della corsa scudetto e delle partita persa contro i nerazzurri.

SCONFITTA A MILANO – Luciano Spalletti non ci sta a perdere contro l’Inter in quel modo, e in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Napoli lo ha ribadito: «Dalla sconfitta di Milano abbiamo imparato che potevamo avere ancora otto punti di vantaggio e invece ne abbiamo cinque. È giusto quello che dicono tutti, cioè che una sconfitta ci può stare, perché il nostro campionato è positivo, però la verità è che a noi ci girano le scatole perché non abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare e non vogliamo accontentarci. Noi vogliamo andare a giocare le partite, anche quelle contro squadre allestite con attenzione per vincere lo scudetto, con la stessa voglia che abbiamo giocato tutte le altre gare. Mentre in questa non lo abbiamo fatto».