Thiago Alcantara lascia il Liverpool? C’è anche l’Inter! In pieno stile Marotta

Thiago Alcantara ha un contratto con il Liverpool fino a giugno 2024 e considerata la sua esperienza fin qui con la squadra allenata da Jurgen Klopp, l’intenzione è proprio quella di non rinnovare. Il centrocampista spagnolo è un vecchio pallino dell’Inter e, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il suo nome rientra tra i giocatori in scadenza monitorati dalla dirigenza.

COLPO A ZERO – Thiago Alcantara è nella lista dei giocatori in scadenza di contratto monitorati dalla dirigenza nerazzurra. In questa stagione il centrocampista spagnolo non ha mai giocato causa infortunio, e con un contratto in scadenza a giugno 2024. Insomma, un colpo in pieno stile Beppe Marotta. L’intenzione del giocatore, è proprio quella di lasciare il club inglese per provare un’altra esperienza altrove. Secondo quanto ribadito dall’Inghilterra, l’Inter c’è. Ma c’è un problema non di poco conto: Thiago Alcantara al Liverpool guadagna ben 12 milioni. L’Inter, secondo il portale inglese, gli offrirebbe un contratto biennale a cifre molto più contenute.

Fonte: Daily Mail