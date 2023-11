Inter-Frosinone, Inzaghi pensa a varie novità? La probabile formazione

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Frosinone, partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, prevista domenica 12 novembre alle ore 20.45.

PROBABILE FORMAZIONE INTER-FROSINONE – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Inzaghi potrebbe cambiare diversi giocatori rispetto a quelli scesi in campo mercoledì scorso contro il Salisburgo in Champions League. Darmian potrebbe essere arretrato in difesa al posto di Bisseck. A centrocampo Barella potrebbe far ritorno al posto di Frattesi. Sulla fascia destra Dumfries potrebbe sostituire Carlos Augusto. Sulla fascia sinistra invece potrebbe tornare Dimarco al posto di Darmian, schierato in difesa. In attacco ritorno di Lautaro Martinez al posto di Sanchez.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Bastoni, Acerbi; Dimarco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com