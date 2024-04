Taremi con un piede e mezzo all’Inter: altra scelta decisa del Porto!

Il Porto alle 21.30 scenderà in campo contro il Vitoria Guimaraes. Niente da fare ancora per Mehdi Taremi, arriva un’altra esclusione. Conceiçao lo ha messo in panchina. L’Inter è alla finestra.

ALTRA ESCLUSIONE − Taremi non gioca col Porto dal 12 febbraio, oggi l’ennesima esclusione dall’undici partenza. Quantomeno è stato convocato e siede in panchina contro il Vitoria Guimaraes. Lo aspetta già l’Inter. L’iraniano in estate si trasferirà a zero.

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; Jorge Sánchez, Pepe, Fábio Cardoso, Wendell; Alan Varela, Nico González; Francisco Conceição, Pepê, Galeno; Namaso.

Vitoria Guimaraes (3-5-2): Bruno Varela; Manu, Borevkovic, Jorge Fernandes; Bruno Gaspar, Händel, João Mendes, Tiago Silva, Afonso; Jota, Kaio Cesar.