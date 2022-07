Sugoni: «Skriniar-PSG, avanti ma a rilento! Un difensore arriverà sicuro»

Alessandro Sugoni, esperto di mercato, dagli studi di Sky Sport ha parlato del mercato in entrata e in uscita dall’Inter per quanto riguarda la difesa. In particolare la trattativa tra Inter e PSG per Milan Skriniar.

MERCATO IN DIFESA – Alessandro Sugoni commenta così la situazione in difesa dall’Inter: «Bremer è il primo della lista, piace anche Milenkovic e Akanji che però in una potenziale gerarchia è un po’ dietro. Milenkovic può giocare in tante squadre, piace anche a Juventus e Milan. Ricordiamo che l’Inter deve comunque sostituire Ranocchia a prescindere da chi andrà via. I contatti con il PSG e Skriniar vanno avanti, ma a rilento».