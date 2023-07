Sommer torna a lavoro. L’Inter pazienta mentre il Bayern Monaco si muove – SM

Continua l’attesa per Sommer. L’Inter rispetta le tempistiche del Bayern Monaco, che intanto si muove per cercare un sostituto. Le ultime da SportMediaset.

ATTESA – Per l’arrivo di Yann Sommer all’Inter si chiede ancora di aspettare. Marco Barzaghi, nel corso dell’edizione di SportMediaset, fa il punto della situazione: «Simone Inzaghi vuole almeno un portiere subito, al più presto, per iniziare a costruire il suo gioco e la manovra dal basso fondamentale. Siamo vicino a una soluzione della telenovela Sommer, che però questa mattina si è allenato a Tokyo, dov’è arrivato col Bayern Monaco. Vedremo se domani giocherà l’amichevole contro il Manchester City. Aveva saltato la prima amichevole, come l’allenamento di ieri prima della partenza, per dare un messaggio al Bayern Monaco: si è già promesso all’Inter. Non è una questione di accordo da trovare con i tedeschi, perché dovrebbero bastare 5 milioni di euro, ma di non forzare i tempi per rispettare un’alleanza che dura da molto tempo col Bayern Monaco. Si aspetta, dunque, che i tedeschi trovino una soluzione a Sommer. Potrebbe essere Davide Raya del Brentford, per cui però c’è una richiesta importante, vedremo nelle prossime ore».