Sommer all’Inter: parola al… Manchester City! Giornata clou − CdS

Giornata molto importante sul fronte Yann Sommer-Inter. Lo svizzero vuole vestire il nerazzurro, ma tra il Bayern Monaco e Milano c’è di mezzo il Manchester City

GIUDICE − No, il Manchester City non vuole Sommer: nessun pericolo. Ma oggi il Bayern Monaco affronterà proprio i campioni d’Europa in amichevole a Tokyo. E se Sommer non sarà della partita, vuol dire che per l’Inter è ormai cosa fatta. Lo svizzero aspetta di vestire il nerazzurro: lo ha ribadito più volte alla dirigenza bavarese. Tedeschi che hanno messo nel mirino anche il suo sostituto, ossia Gaya del Brentford. In casa Inter c’è ottimismo che l’affare possa concretizzarsi entro questa settimana, in maniera tale che Sommer si trasferisca da Tokyo a Osaka, sede del ritiro nipponico nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno