Samardzic, richiesta dell’Udinese. Un modo per abbassarla – TS

I fari dell’Inter sono accesi per richiesta di Piero Ausilio su Lazar Samardzic, il centrocampista dell’Udinese. Richiesta alta, ma non impossibile da raggiungere.

POSSIBILE – 25 milioni di euro vuole l’Udinese per Lazar Samardzic, ma attenzione alle possibilità secondarie di cui l’Inter dispone per chiudere la trattativa. L’importo può essere diminuito con qualche contropartita, prima su tutti Giovanni Fabbian che piace e non poco ai bianconeri dopo l’ultimo anno da miglior giocatore della Reggina in Serie B. La concorrenza per il serbo è tanta: dalla Lazio fino al Napoli, con la sicurezza che l’Udinese lascerà andar via Samardzic già nel prossimo mese.

fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi