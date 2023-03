Smalling, la sua preferenza è la Roma. L’Inter verso altri profili – SI

Il nome tanto chiacchierato di Smalling sembra allontanarsi del tutto dagli scenari dell’Inter. Pedullà, nel corso della trasmissione di “Sportitalia Mercato”, ne spiega i motivi. Ecco tutti i dettagli sulle trattative di calciomercato riportati su Sportitalia.

STRADA CHIUSA – Fra le scelte dell’Inter, per la finestra estiva di calciomercato, non sembra esserci spazio per Chris Smalling. Il nome del calciatore inglese è stato accostato molteplici volte a quello del club nerazzurro ma, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, non ci sarebbero i presupposti per un accordo. Il giornalista, nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, infatti, fa sapere che il difensore giallorosso è fortemente intenzionato a rimanere a Roma. L’Inter, dunque, si sposta verso altri profili.

Fonte: Sportitalia