Facchetti: «Inter la più forte? Eccesso della stampa. Fascia di capitano…»

Gianfelice Facchetti, figlio del compitano Giacinto, ha parlato durante la presentazione del libro di Gianluca Pagliuca. Le sue parole alla stampa sul momento dell’Inter e sulla fascia di capitano

ECCESSO − Gianfelice Facchetti si esprime così: «In questi ultimi due anni c’è stato un pochino di eccesso della stampa nel scrivere che l’Inter è la squadra più forte. Sicuramente è una buona squadra. La qualità c’è, non so se sia davvero così più forte delle altre. Ha qualche limite e in questo inizio di anno siamo passati da prestazioni belle ad altre meno. La squadra si smarrisce con troppa facilità. C’è qualcosa da migliorare, brava la società a sottolineare che ci sono degli obiettivi che non possono essere mancati».

CAPITANO − Poi Facchetti parla della fascia: «Capitano? Lautaro Martinez molto calato nel ruolo. Il Mondiale ne ha restituito all’Inter un giocatore più trascinatore e motivato. Lui e chi per lui deve sentire questa responsabilità di essere capitano dell’Inter. Ovvero di spronare la squadra, di dire quella parola in più per riprendere i compagni e di inserirsi nella storia dei grandi capitani dell’Inter. Skriniar? Mi sono esposto anche troppo da tifoso. Pensavo che potesse diventare una bandiera. Ma le strategie e le idee questo tipo di scelta sono state tante».