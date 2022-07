Skriniar-PSG, tutto tace. Ma a Inzaghi serve comunque un difensore – CdS

Il PSG non ha ancora presentato la tanto attesa “ultima offerta” per avvicinarsi alle richieste dell’Inter per Milan Skriniar bloccando di fatto gli ultimi colpi di mercato dei nerazzurri.

TUTTO FERMO – La cessione di Milan Skriniar è strettamente legata dal punto di vista economico-finanziario all’acquisto di Gleison Bremer, bloccato a gennaio. Con l’addio del difensore slovacco, l’Inter concluderebbe il suo mercato con l’arrivo di Bremer al centro della difesa e Nikola Milenkovic a destra. Ad oggi, però, i francesi non hanno presentato nuove offerte e all’Inter serve comunque un difensore capace di sostituire/alternarsi a Stefan de Vrij, vista la partenza di Andrea Ranocchia.

DIVERSI – A quel punto l’Inter punterebbe su Milenkovic, con il quale c’è già un accordo, ma il serbo ha caratteristiche diverse da quelle di Bremer se parliamo di difensori centrali. Allora ecco che ritorna l’ipotesi legata ad Akanji.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno