Minotti scarta l’Inter: «Dybala perfetto alla Roma. A Napoli paragone pesante»

Minotti non vede Dybala all’Inter, preferendo l’opzione Roma al Napoli. L’ex difensore, ospite della trasmissione Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, spiega perché vedrebbe bene l’argentino in giallorosso.

LA PREFERENZA – Paulo Dybala, svincolato da due settimane, sembrava destinato all’Inter ma per ora non si è mosso granché in uscita. Lorenzo Minotti trova altre due squadre dove l’ex Juventus potrebbe alla fine optare: «Dove vedrei meglio Dybala? Io alla Roma, perché a Napoli ci sarebbe il paragone con Diego Armando Maradona e con la maglia. Sarebbe mentalmente molto pesante per lui, invece alla Roma la sua collocazione con Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini sarebbe perfetta».