Skriniar, incastri tra alternative e cessione per l’Inter. Condizioni… – Sky

Luca Marchetti ha dato aggiornamenti in collegamento dall’Hotel Sheraton di Milano per Sky Sport su Milan Skriniar e la situazione difensori dell’Inter. Alcune alternative in caso di cessione dello slovacco.

INCASTRI – Luca Marchetti ha dato ulteriori notizie sulla situazione estremamente calda di Milan Skriniar con l’Inter. Secondo il giornalista di Sky Sport questi sono gli incastri da trovare: «Skriniar vuole andare via, ha già firmato con il PSG per giugno e ora è possibile che vada via. Con una cifra bassa lo slovacco non partirà, non può essere soltanto un indennizzo perché l’Inter ha bisogno di un sostituto. C’è Djalò del Lille, che però è un investimento importante e se ne riparlerà a luglio. C’è Lindelof del Manchester United, ma il club non apre al prestito con diritto di riscatto. Si sta continuando a tenere calda la pista di Demiral, che potrebbe uscire dall’Atalanta. Si è fatto il nome di Pavard, ma il Bayern Monaco vuole offerte a titolo definitivo. Si devono incastrare le opportunità di mercato e soprattutto la cifra giusta per lasciar partire Skriniar».