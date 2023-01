Casadei, tutto fatto per il trasferimento in Championship. Prestito secco

Cesare Casadei è stato venduto dall’Inter al Chelsea in estate per 15 milioni di euro. Il trasferimento ha destato scalpore in Italia. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano il calciatore cambierà squadra adesso.

TRASFERIMENTO – Secondo quanto scritto da Fabrizio Romano su Twitter, l’ex Inter Cesare Casadei ha fatto oggi le visite mediche e firmato il contratto con il Reading. Il Chelsea ha deciso di mandare il giovane talento italiano in prestito secco in Championship, la seconda divisione inglese, per farlo crescere definitivamente. Per il Reading non ci sono opzioni di acquisto sul calciatore, pagato dai blues ben 15 milioni di euro in estate.