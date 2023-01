Inter Women, cambia la classifica marcatrici in Serie A Femminile dopo il Milan

Inter Women, la classifica delle marcatrici aggiornata dopo la quindicesima giornata di Serie A Femminile (vedi classifica). I quattro gol segnati dall’Inter Women nella partita contro il Milan modificano i numeri della classifica marcatrici. Scopriamo insieme chi ha firmato tutti i gol interisti in Serie A Femminile.

CLASSIFICA MARCATRICI – L’Inter Women domina nell’ultima sfida di Serie A Femminile. In trasferta, contro il Milan, le nerazzurre segnano ben quattro gol. La prima a sbloccare subito il match è Irene Santi, a segno per la prima volta nella stagione. A seguire Tabitha Chawinga, che al 74′ sigla anche la rete della doppietta personale. I due gol permettono all’attaccante malawiana di allungarsi sempre di più nella classifica marcatrici. Importante anche il gol su punizione dal limite di Ghoutia Karchouni. La centrocampista nerazzurra, che sale a quota cinque reti, è tra le più produttive della squadra di Rita Guarino. Scopriamo insieme come cambiano i numeri delle interiste che hanno inciso finora nel campionato di Serie A Femminile.

Inter Women, classifica marcatrici in Serie A Femminile

12 GOL – Tabitha Chawinga.

9 GOL – Elisa Polli.

5 GOL – Ghoutia Karchouni.

3 GOL – Stefanie van der Gragt.

2 GOL – Tatiana Bonetti.

1 GOL – Chiara Robustellini (1), Gloria Marinelli (1) e Nchou Njoya Ajara (1), Irene Santi (1).

NON SOLO INTER WOMEN – Non perdere nessuna notizia sulla stagione dell’Inter Women, non solo in Serie A e in Coppa Italia Femminile, grazie alla sezione dedicata INTER FEMMINILE su Inter-News.it (clicca qui). Inoltre, per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale) e in versione solo audio su Spreaker (segui il canale).