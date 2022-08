Skriniar, dopo il no al PSG il rinnovo! Servirà sforzo Inter: le cifre – SI

La principale notizia della giornata di oggi è che l’Inter ha definitivamente detto no al PSG per Skriniar, togliendolo dal mercato (vedi articolo). Secondo Sportitalia ora si aprirà la partita per il rinnovo del contratto.

NUOVO FRONTE – Archiviata la paura per la cessione di Milan Skriniar ora bisogna pensare a un’altra questione: il rinnovo con l’Inter. Il contratto del difensore è in scadenza al 30 giugno 2023, tecnicamente da gennaio potrebbe firmare con chiunque. Secondo Gianluigi Longari, da Aspettando Calciomercato su Sportitalia, non dovrebbero esserci problemi a trovare un accordo. Skriniar ha compreso le necessità dell’Inter, quando era aperta la trattativa col PSG (ora per fortuna saltata), ma non ha mai messo in discussione la sua volontà di restare. Né ritiene di essere stato trattato male dalla società per aver ascoltato offerte di altri club. Servirà, tuttavia, uno sforzo da parte dell’Inter per accontentare le richieste di Skriniar, visti i dettami della proprietà sull’abbassamento del monte ingaggi. Le cifre dovrebbero aggirarsi su quelle per i recenti rinnovi di Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, che hanno prolungato attorno a sei milioni netti a stagione. Da parte di Skriniar c’è un’altra questione che aiuta l’Inter: non ha intenzione di andare a scadenza.