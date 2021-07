Sensi in cima alla lista della Fiorentina, l’Inter apre alla cessione – CdS

Stefano Sensi resta il primo tra i giocatori richiesti da Vincenzo Italiano per il ruolo di regista alla Fiorentina. Tra le colonne del “Corriere dello Sport” vengono fatti anche altri nomi come possibili alternative, ma il nerazzurro è in cima alla lista: la Fiorentina ci prova.

PLAY – Stefano Sensi resta sempre il preferito di Vincenzo Italiano per il ruolo di regista davanti la difesa. L’Inter, secondo il quotidiano, ha aperto le porte ad un possibile affare (cessione o scambio?). Sensi dal canto suo vorrebbe giocarsi un’altra chance all’Inter, considerando l’ultimo anno caratterizzato da infortuni. Proprio il fattore fisico è quello che più spaventa la dirigenza viola. L’ex Sassuolo è in cima alla lista e Italiano vorrebbe affidargli la chiavi del centrocampo.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini