Lautaro Martinez ci ha preso gusto, altro gol in Argentina-Colombia

Lautaro Martinez ha segnato ancora in Argentina-Colombia. L’argentino ha dimostrato ancora una volta la sua crescita mentale.

REAZIONE FORTE – Lautaro Martinez aveva cominciato male la Copa America. Tanto che Scaloni, che gli ha sempre dimostrato fiducia massima, ha deciso di panchinarlo in poco tempo. Il Toro poteva intristirsi, spegnersi, abbandonarsi alla situazione. Usando come alibi la consunzione fisica di una stagione infinita, cominciata nel 2020. Invece ha reagito. Ha colto la prima occasione contro la Bolivia. E non si è più guardato indietro.

PERSONALITÀ DA CAMPIONE – Bolivia, Ecuador e Colombia fanno tre gol consecutivi. Niente di impossibile, ma presenza fisica e mentale. Lautaro ha avuto una scossa dalla panchina. Appena tornato a giocare si è mangiato il campo. Pur giocando in un modulo che tatticamente gli richiede principalmente movimento senza palla e sacrificio. Pochi palloni toccati, poche occasioni. Anche qualche errore, per carità. Ma il Toro sta dimostrando ancora una volta la sua crescita a livello mentale. Un altro tassello nella costruzione della personalità da campione.