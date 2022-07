Scamacca, niente Inter ma nemmeno PSG: spunta il terzo incomodo – SI

Scamacca prima doveva andare all’Inter, poi nelle ultime settimane era spuntato il PSG. Ora, come riporta Sportitalia, la sua destinazione non sarà né l’Italia né la Francia.

SPUNTA LA TERZA – Per tutta la scorsa stagione si diceva che Gianluca Scamacca fosse destinato all’Inter. Poi, col ritorno di Romelu Lukaku, la pista è sfumata ed era subentrato il PSG. Ora non dovrebbero essere nemmeno i parigini a spuntarla, ma il West Ham. Sportitalia fa sapere di offerta per Scamacca da quaranta milioni più sette di bonus, col giocatore molto vicino al trasferimento. Chissà che non possa accelerare anche la trattativa per Milan Skriniar, visto che il PSG non dovrebbe più destinare quei soldi sul centravanti classe ‘99.