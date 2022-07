Inzaghi: «Ho tanti attaccanti forti, posso schierarne anche tre!»

Inzaghi dà un pesante indizio su come imposterà la sua squadra per la nuova stagione. Intervistato da Inter TV dopo l’1-4 di Lugano (vedi articolo), il tecnico apre al tridente (o al trequartista più due punte per il 3-4-1-2).

BUON DEBUTTO – Simone Inzaghi è contento dopo Lugano-Inter 1-4: «Diciamo che era la prima sgambata ufficiale. Giocavamo contro una squadra che fra quattro giorni inizierà il campionato, chiaramente come condizione era più avanti di noi però i ragazzi sono stati bravi. Hanno organizzato una partita seria, sono organizzato sapendo che dobbiamo ancora lavorare tanto per migliorare la nostra condizione. I giovani? Sono stati bravi, sia quelli del primo tempo sia quelli del secondo. Sono ragazzi che hanno lavorato con noi questi quattro-cinque giorni, ci hanno aiutato. Domani arriveranno gli altri otto-nove ragazzi che hanno avuto le nazionali e saremo al completo. Ho la fortuna di avere una squadra pronta, che come abbiamo visto nel secondo tempo abbiamo cambiato un attimino il sistema ma hanno giocato bene ugualmente. Ho la possibilità di avere tanti attaccanti forti a disposizione, quindi di volta in volta potrò anche schierarne tre contemporaneamente».