Sanchez, il Flamengo non convince. Inter preoccupata: gli scenari – TS

Alexis Sanchez è finito nel mirino del Flamengo. La destinazione però, secondo Tuttosport, non convince l’attaccante cileno. Toccherà ad Inzaghi convincerlo a partire

ACCELERATA – Alexis Sanchez è finito nel mirino del Flamengo. Il club rossonero, dopo aver perfezionato l’arrivo di Arturo Vidal, spera di convincere anche il numero 7 nerazzurro. Secondo Tuttosport, però il club brasiliano non convince l’attaccante cileno che, ad oggi, ha rifiutato tutte le destinazioni. Toccherà ad Inzaghi, secondo il quotidiano, fargli capire che non rientra più nel progetto: il rischio è che il cileno possa “puntare i piedi” fino a che non arrivi qualche squadra di suo gradimento. Le difficoltà a far partire Sanchez allontanano, inoltre, la possibilità di affondare il colpo su Dybala.

Fonte: Tuttosport – S.P