Milenkovic, quotazioni in rialzo per la Juventus! Inter, altra priorità – TS

Nikola Milenkovic è finito nel mirino della Juventus. Ieri i bianconeri hanno incontrato il suo agente per chiedere informazioni. L’Inter, secondo Tuttosport, al momento ha un’altra priorità

OBIETTIVO – Nikola Milenkovic è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. Il possibile arrivo del difensore serbo è però legato alla partenza di Skriniar, su cui è al lavoro da tempo il PSG. Secondo Tuttosport però per i nerazzurri il serbo non è una priorità ed al momento, scrive il quotidiano, è stato “messo in naftalina” assieme all’altro obiettivo dei nerazzurri, Akanji del Borussia Dortmund. La priorità, infatti, una volta uscito Skriniar, è affondare il colpo su Bremer, obiettivo numero uno per il reparto arretrato. In questo scenario si inserisce la Juventus: i bianconeri, nella giornata di ieri, hanno incontrato l’agente di Milenkovic, Fali Ramadani. E le quotazioni del difensore sono in netta ascesa.

Fonte: Tuttosport – Marco Bo – Stefano Pasquino