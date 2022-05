Sanchez e Vidal, qual è la situazione reale? Dybala legato ai due – SM

L’Inter ha già archiviato la scorsa stagione e guarda al futuro. Serve programmare per tornare a vincere lo scudetto e per farlo c’è anche da lavorare sulle uscite. Qual è la situazione intorno a Sanchez e Vidal?

SITUAZIONE – L’Inter lavora in vista della prossima stagione con qualche colpo in entrata da piazzare ma lavorando anche in uscita. In primis c’è la situazione legata a Sanchez e Vidal da capire. Secondo SportMediaset entrambi i cileni hanno nel contratto una clausola che permette, tramite una buonuscita, di salutare l’Inter. E legata alla loro situazione c’è inevitabilmente l’arrivo di Paulo Dybala in nerazzurro. Insomma, prima serve che i due salutino e poi si affonderà per l’argentino con il quale, i contatti, sono frequenti.

Fonte: SportMediaset