Perisic, non solo Inter attende risposta! Il Tottenham lo vuole al 100% – Sky

L’Inter vuole programmare il prossimo anno e attende, in chiave rinnovo, una risposta da Ivan Perisic. Il croato ora si trova in patria, si gode un po’ di riposo dopo l’infortunio accusato contro la Sampdoria. E attenzione al Tottenham.

SIRENE – Sirene inglese per Ivan Perisic. Lo sappiamo, il croato ha mille proposte diverse e anche superiori a quella dell’Inter. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, sul suo profilo YouTube, una chiave importante potrebbe essere Antonio Conte. Il Tottenham è fiducioso di stare anche la prossima stagione con l’ex Inter in panchina e l’obiettivo numero uno è proprio Ivan Perisic. Dunque l’Inter attende sì la risposta del croato in merito al rinnovo, ma anche il Tottenham.

Fonte: YouTube Fabrizio Romano