Sanchez, agente a giorni addio all’Inter. Poi 3 richieste per il prossimo club

Alexis Sanchez potrebbe dire addio all’Inter tra qualche giorno. Queste le tre condizioni dell’attaccante per il suo prossimo club.

RICHIESTE – Secondo quanto riportato da La Tercera, Alexis Sanchez richiede tre condizioni per il suo prossimo club. Si tratterebbe della titolarità garantita, della partecipazione alla Champions League e che faccia parte di uno dei cinque principali campionati europei. In questo senso l’offerta del Marsiglia soddisfa tutte le richieste da parte dell’attaccante.

ADDIO – Prima però si deve dire addio all’Inter. Il compito di risolvere questa questione è affidato all’agente del cileno, Ferdinando Felicevich. Quest’ultimo si dovrebbe recare in Italia nei prossimi giorni per trovare un accordo con il club nerazzurro. Una questione che non dovrebbe essere estesa oltre la prossima settimana.

MARSIGLIA – In quel viaggio avrebbe intenzione di visitare Marsiglia. Una volta raggiunta la risoluzione contrattuale con la società meneghina, dovrebbe avere luogo la trattativa con il club francese. La volontà da entrambe le parti sarebbe quella di trovare un accordo per un contratto biennale. Per l’attaccante l’aspetto economico non sarebbe una priorità.

NAPOLI – Nel frattempo, nelle ultime ore, si sarebbe registrato anche un interesse da parte del Napoli, alla ricerca di un giocatore per rinforzare il proprio reparto offensivo.

