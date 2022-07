Dumfries un gioiello da tenersi stretto, ma che fa gola (ahimè) a tanti

L’Inter l’anno scorso, per colmare il vuoto lasciato da Hakimi volato al Psg, ha preso dal Psv Eindhoven Denzel Dumfries. L’olandese è esploso e ora lo vogliono tutti.

GIOIELLO – Si può dire che negli ultimi anni l’Inter, sulla corsia destra, ha pescato bene. Cancelo, Hakimi e Dumfries sono tre dei migliori esterni al mondo con l’olandese che, arrivato a Milano per sostituire il marocchino, ha preso le misure col passare delle partite salvo poi esplodere. Forza fisica, inserimento, 1v1 con cross precisi e tanto, tanto lavoro con la testa bassa in aiuto dei compagni. Dumfries ora per l’Inter è un gioiello di cui Simone Inzaghi non vorrebbe affatto privarsi con molte squadre top in Europa che, ovviamente, hanno messo gli occhi su di lui. L’Inter ha fissato il prezzo: minimo 40 milioni di euro altrimenti non ci si siede neanche al tavolo per discutere. Detto questo, la speranza di Inzaghi è quella di non vedere andar via un punto cardine del suo gioco fatto di inserimenti e strappi. Dumfries è un gioiello e non per questo va ceduto per forza.