Retegui, il Tigre, Colidio e l’intreccio di mercato con l’Inter – Sky

Mateo Retegui è l’attaccante obiettivo dell’Inter da mesi, la convocazione con l’Italia ha dato la ribalta al giocatore. Gianluca Di Marzio parla della trattativa e aggiunge qualcosa su Stefan de Vrij da Sky Sport.

INTRECCIO – Mateo Retegui è al centro dell’attenzione, l’Inter lo conosce da tempo e Gianluca Di Marzio racconta la trattativa: «Retegui è un giocatore che l’Inter sta seguendo da ben prima che fosse convocato in Nazionale. Dario Baccin è stato anche in Argentina, anche perché al Tigre c’è Colidio quindi servivano incontri. Tre mesi fa costava cinque milioni, ora ne vogliono venti. Da capire se la cifra richiesta vale il tipo di giocatore, l’Inter deciderà con calma se affondare il colpo e non è detto che lo faccia. Stefan de Vrij ha quasi firmato il rinnovo di contratto, siamo ai dettagli per il difensore e l’Inter».