Dumfries, dalla nazionale segnali di ripresa: l’Inter lo attende

Nella gara giocata con la maglia dell’Olanda in questa pausa per le nazionali, Denzel Dumfries ha dato due segnali di ripresa. Come dimostrano i due assist nel 3-0 rifilato dalla sua squadra a Gibilterra. Ora l’Inter lo attende, anche per motivi di mercato.

SEGNALI – Vero, il livello dell’avversario non era certamente dei migliori. Ma nonostante questo, la buona prestazione di Denzel Dumfries con la maglia dell’Olanda resta. Così come i due assist che hanno contribuito alla vittoria per 3-0 contro Gibilterra. Ci si attendeva un riscatto dall’esterno destro nerazzurro, lontano per qualche giorno dall’ambiente Inter nel quale la pressione continua a farsi sentire dopo le ultime prestazioni ben poco brillanti. Denzel Dumfries ha risposto presente, giocando solidamente e dando dei segnali di ripresa.

DOPPIA ATTESA – Adesso l’Inter attende lo stesso Dumfries anche con il club. Per due motivi, essenzialmente. Il primo chiaramente è di campo, viste le importanti gare che attendono la squadra da qui a fine stagione. Dove servirà anche il suo importante apporto. Il secondo invece riguarda il mercato. Al momento le richieste per Dumfries sono calate (vedi articolo), dopo un periodo nel quale sembrava essere lui l’indiziato numero uno a lasciare la squadra per aiutare nel risanamento del bilancio. Una cessione che avrebbe garantito una plusvalenza importante, fra le altre cose. Ed è proprio per questo che, nel finale di stagione, l’Inter si augura che il giocatore ritrovi il suo valore. I segnali che arrivano dalla nazionale lasciano filtrare un cauto ottimismo.