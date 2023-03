Retegui e Baldanzi, è rivoluzione giovanile! La strategia Inter − SM

L’Inter guarda al futuro e in particolare ha messo nel mirino due nomi: Retegui e Baldanzi. Entrambi si stanno mettendo in mostra in Nazionale, rispettivamente tra i grandi il primo e nell’Under 21 il secondo

RIVOLUZIONE GIOVANILE − L’Inter guarda alla gioventù azzurra per ringiovanire e rafforzare la rosa della prossima stagione. Come riferisce Daniele Miceli di Sport Mediaset, interessano Mateo Retegui e Tommaso Baldanzi. Il primo, di proprietà del Boca Juniors, gioca attualmente al Tigre. Quest’ultima vorrebbe riscattare il giocatore della Nazionale sborsando i due milioni del diritto di riscatto per poi cercare di venderlo in Europa ad una cifra sicuramente più alta. Il Boca, inoltre, ha una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Ad oggi il suo cartellino vale sui 10-12 milioni con l’Inter che può giocarsi la carta Facundo Colidio, suo compagno al Tigre. Quanto a Baldanzi, il centrocampista dell’Empoli piace anche al Napoli. La sua valutazione si aggira attorno ai 12-15 milioni di euro.