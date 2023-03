Skriniar preoccupa l’Inter, ma 3 presto nuovamente in gruppo − SM

L’Inter è alle prese col capitolo infortuni. Da Skriniar a Gosens passando per Bastoni e Dimarco, l’infermeria nerazzurra è abbastanza piena

BOLLETTINO MEDICO − L’Inter si appresta ad un mese di aprile terribilmente fitto di impegni. Dunque, per Simone Inzaghi l’ideale sarebbe quello di poter riavere tutto il gruppo a disposizione. Come riferisce Marco Barzaghi di Sport Mediaset, da lunedì, tre giocatori riprenderanno gradualmente ad allenarsi ad Appiano Gentile: Dimarco, Bastoni e Gosens. Si spera di recuperarli già contro la Fiorentina o quantomeno per la Juventus in Coppa Italia. Più preoccupante la situazione di Milan Skriniar. Dopo le varie polemiche legate ai presunti controlli in Francia su iniziativa del PSG, il difensore continua ad avere tanto dolore alla schiena. Con la Fiorentina non ci sarà. Inzaghi spera di riaverlo almeno per il doppio confronto in Champions League col Benfica.