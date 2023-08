Pavard salta l’allenamento con il Bayern Monaco: il motivo

Pavard non ha svolto l’allenamento di oggi con il Bayern Monaco: spunta il motivo dell’assenza. Nel frattempo l’Inter aspetta.

ASSENZA − Benjamin Pavard non si è allenato oggi con il Bayern Monaco. A riferire il motivo è stato lo stesso club tedesco tramite un comunicato: «Mercoledì di allenamento in cui non è stato presente con il gruppo Benjamin Pavard. Il difensore è stato assente per malattia». A questo ha aggiunto ultime di mercato Fabrizio Romano su Twitter: «Benjamin Pavard aspetta solo il via libera del Bayern per recarsi a Milano e unirsi all’Inter con un affare da 32 milioni di euro».