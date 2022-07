Palmeri: «Inter, Dybala convinto di firmare ma una cosa lo ha innervosito»

Piccolo aneddoto sulla trattativa Dybala-Inter. L’attaccante argentino, venerdì scorso, si era convinto di arrivare a Milano per firmare. Ma tutto è cambiato. Così Palmeri su Tutti Convocati

ROTTURA? − Tancredi Palmeri racconta un particolare importante sulla trattativa Dybala-Inter: «Su Paulo Dybala è cambiato qualcosa. Lui era convinto venerdì scorso di venire a Milano per firmare il contratto ma stavolta gli hanno detto di fermarsi perché prima bisognava chiudere un’uscita. Questa cosa non gliela avevano mai detto e si è innervosito per la prima volta. Non voglio dire che l’Inter è fredda o che non va più all’Inter ma per la prima volta si sta innervosendo perché lui ha voglia di ritornare ad allenarsi».